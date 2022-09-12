Традиционный картофельный фестиваль прошел в Лотошине | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber Традиционный картофельный фестиваль прошел в Лотошине

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В Лотошине прошел традиционный фестиваль «Картофельный разгуляй». Это самый настоящий День картошки и масштабные празднования. На этом празднике положено веселиться и гулять по полной программе, что успешно и делают его многочисленные гости.

На сцене фестиваля — много музыкальных номеров и театрализованные программы. Поучаствовать пришли самые яркие коллективы и солисты. Например, исполнительница современной русской авторской песни из Рязани Валентина Рязанова приехала в Лотошино издалека. Она уже не в первый раз приезжает в город и считает, что ради такого гостеприимства есть смысл преодолеть сотни километров.

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«Праздник? Ну это наш русский праздник, и песня, которую я привезла называется „Русь ненаглядная“. Время трудное такое, ощущаем с каждым днем! Но с тобою мы, Россия, это все переживем! Вот так оно и есть, под этим девизом я сюда приехала!» — рассказала Валентина Рязанова.

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Но, конечно, главным героем фестиваля была и остается картошка. Были организованы большие ряды с картофельными пирожками, гостям предлагали блюда национальной кухни народов России. Были мастер-классы по приготовлению драников и кулинарный конкурс блюд из картофеля.

«Такой праздник живота, праздник урожая, когда мы можем всех угостить и показать, что есть в Московской области продовольственная безопасность. Именно в нашем городском округе есть и молочная продукция, и мясная продукция, и картофель, и хлеб есть. Самое главное, что мы можем сейчас не беспокоиться о том, что мы будем сытые. И даже сейчас — в трудное время — вот она, наша богатая Русская земля, где можно угостить всех, накормить. Все будут сытые и довольные», — рассказала глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова.

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