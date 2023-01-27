Подмосковье 27 января 2023, 11:47 Традиционный кадетский бал пройдет в Истре 2 февраля

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Более 160 пар станцуют на традиционном кадетском балу, который проведут в Истре 2 февраля. Мероприятие состоится в спорткомплексе «Арена-Истра».

Областной бал кадетов проводят в Подмосковье с 2018 года. На этот раз на паркете станцуют 165 пар — это студенты из 22 городских округов и участницы хореографических коллективов. Свои творческие номера молодые люди покажут под музыку военного оркестра.

На балу выступят лауреаты и призеры фестиваля-конкурса «Кадетские встречи». Победитель в номинации «Ораторское искусство» получил право стать ведущим события.

Кадетский бал начнется в 14:00. Мероприятие организовано администрацией Истры при поддержке регионального Минкульта, Управления образования Рузы и подмосковного казачества.

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