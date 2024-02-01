Подмосковье 01 февраля 2024, 12:46 Традиционный фермерский фестиваль пройдет в Королеве Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Читать 360tv в

Традиционный «Королевский фермерский фестиваль» пройдет в Подмосковье со 2 по 4 февраля и с 9 по 11 февраля. Продукцию производителей Подмосковья и других регионов России представят на Октябрьской улице в Королеве.

«В рамках фестиваля жители и гости Королева смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Реклама

Производители представят широкую линейку продукции: сыры, мед, мясо, рыбу и многое другое. На фестивале будет работать десять торговых домиков.

Для детей и взрослых организуют мастер-классы по изготовлению пряников и деревянных игрушек. Фестиваль будет ждать гостей с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».