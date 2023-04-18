Подмосковье 18 апреля 2023, 12:56 Традиционные уроки шитья и слесарного дела предложили вернуть в школах по всей России

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Нехватку рабочих специалистов можно восполнить лишь при комплексном подходе к развитию профессионального образования в России — так считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Возврат уроков труда в школы и обновление техникумов — обязательные пункты этой важной программы.

Нехватка квалифицированных работников — большая проблема для многих отраслей экономики. Только в сфере строительства не хватает сотен тысяч специалистов.

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«Решить эту проблему можно в комплексе. Необходимо вернуться к традиционным урокам труда в школах по всей России. Столярное и слесарное дело, кройка, шитье — это не только воспитает в наших детях навыки, необходимые во взрослой жизни, но и покажет, что труд — незазорное дело. Второе — важно повысить престиж среднего профессионального образования», — считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

Существующие здания техникумов и колледжей нуждаются в ремонте и обновлении материально-технической базы, есть необходимость и в новом строительстве. Все эти вопросы должны быть проработаны на законодательном уровне, уверен депутат. Только проявив государственную инициативу можно будет ликвидировать нехватку специалистов рабочих профессий в России.

В Подмосковье активно занимаются решением этого вопроса. Еще год назад колледжи в Сергиевом Посаде и Реутове стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». Его цель — подготовить рабочие кадры в короткий срок с акцентом на практике. Уникальность программы отметил губернатор региона Андрей Воробьев. Студенты получают гарантированное трудоустройство на предприятия, а инвесторы — подготовленные кадры именно по тем направлениям, которые требуются.

Кроме того, во многих техникумах и колледжах Подмосковья открываются новые мастерские с современным оборудованием. Там можно обучиться профессии краснодеревщика, стать мастером по укладке паркета и керамической плитки, получить другие ценные навыки.