Подмосковье 06 февраля 2023, 14:27 Традиционные соревнования по сноукайтингу прошли в Солнечногорске

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Традиционные соревнования по сноукайтингу прошли в Солнечногорске на озере Сенеж с 3 по 6 февраля. В мероприятии приняли участие 13 детей и 14 взрослых.

Спортсмены проходили круговые дистанции на сноубордах и лыжах. Соревнования проходили в нескольких категориях: абсолют, U17 и U15, а также в детско-юношеском кайт-классе «Джикс».

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По итогу заездов в каждых категориях были определены победители и призеры. Отмечается, что с 22 по 27 февраля 2023 года на озере Сенеж состоятся всероссийские соревнования — первенство России по сноукайтингу.

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