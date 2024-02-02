Подмосковье 02 февраля 2024, 18:43 Традиционные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Лыткарине 11 февраля Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино

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Соревнования «Лыткаринская лыжня» пройдут в Подмосковье 11 февраля. Регистрация на спортивное событие завершится 8 февраля в 18:00 на сайте.

​Групповые заявки от спортивных школ и клубов будут принимать на электронную почту vadimnorge@mail.ru также до 8 февраля. Регистрация на участие закроется, как только количество участников достигнет 500. На данный момент свое участие в соревнованиях подтвердили 400 человек.

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Лыжная гонка состоится на трассе «Волкуша». На выбор участникам предложат дистанции в один, три и пять километров. На старт выйдут спортсмены разных возрастов — от восьми лет и старше. Победителей и призеров девяти возрастных групп наградят памятными кубками, медалями и дипломами.

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