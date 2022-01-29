Традиционные лыжные гонки прошли в Егорьевске в Подмосковье

В Егорьевске 29 января прошла традиционная лыжная гонка. На старт вышли 100 спортсменов со всего Подмосковья. Одно из условий соревнований — классический беговой стиль катания. Посвящена гонка памяти супругов Емельяновых.

Петр и Надежда Емельяновы воспитали не одно поколение лыжников в Егорьевске, среди которых есть мастера спорта и разрядники.

«Петя Емельянов — это мой тренер. Мы с ним тренировались. Поэтому я ехал, чтобы почтить его память и Нади», — сказал участник соревнований Павел Фокин.

Дистанции на гонке — от одного до 10 километров. Среди участников — представители разных возрастов и уровня подготовки.

Самая юная участница соревнований — Варвара Кравцова. Пятилетняя спортсменка впервые встала на лыжи в прошлом сезоне. Сегодня ее дистанция — один километр. Под подбадривающие крики папы и мамы девочка успешно проходит свою первую в жизни гонку.

«Удалось трассу хорошо пройти», — радуется юная спортсменка.

Другая участница соревнований в зимнем спорте уже полвека. За плечами Марины Воробьевой не один пройденный лыжный марафон. То, что подготовка лыж, — это половина успеха, она знает не понаслышке. Сегодня опытная лыжница готовит спортивный инвентарь для воспитанника. С собой у нее целый чемодан спецсредств для лыж: таблетки, ускорители, эмульсия.

«Вчера намазала, немножко тупят — не поехали, надо добавлять. Иначе что? Ребенок бороться должен, правильно? Выйти на старт и бороться», — рассказала Марина Воробьева.

Кататься по трассе в Егорьевске теперь можно не только днем, но и вечером. В конце прошлого года здесь установили 56 столбов с диодными фонарями. Теперь на протяжении всего маршрута сделано освещение.

Лыжная гонка в Егорьевске — мероприятие традиционное. Оно проходит более 20 лет.