Подмосковье 27 февраля 2024, 11:43 Традиционные блюда из Подмосковья представили на выставке «Россия» на ВДНХ

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Традиционные вкусы Подмосковья представили 24 февраля в Доме российской кухни на ВДНХ. Гости выставки «Россия» смогли попробовать коломенские калачи, пряники, фирменные паштеты и другие деликатесы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области организовало мастер-классы с рестораторами, кулинарные шоу, дегустации и театрализованные рассказы об истории традиционных блюд подмосковной кухни.

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«Наш регион представили семь участников из Одинцова, Коломны, Сергиво-Посада, Луховиц, Пушкино и Серпухова. Провели около 20 мастер-классов, кулинарных шоу и дегустаций. Наши рестораторы и повара научили готовить традиционные блюда по сохранившимся подмосковным рецептам», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Повара ресторана «Дача № 7», расположенного на территории усадьбы Архангельское в Красногорске, угостили мозговыми говяжьими косточками с маринованным луком и телячьими щечками с запеченной свеклой и черной смородиной. Представители Коломны подготовили театрализованные рассказы с дегустацией калачей, пастилы и пряников. Рестораторы усадьбы «Мураново» из Пушкинского городского округа предложили продегустировать мурановские вафли и щи с квашеным ананасом. «Сергиевская Кухмистерская» из Сергиева Посада провела мастер-классы по готовке деженя из толокна и леденцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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