Традиционное шествие памяти десантников прошло в Раменском

Торжественное шествие в память о погибших десантниках прошло в Раменском городском округе. Это мероприятие проводится начиная с 70-х годов. Именно в этом округе Подмосковья во время Великой Отечественной войны сформировалась и прошла обучение Свирская дивизия.

Под музыку военного оркестра жители Раменского пронесли портреты своих родственников, которые служили в Воздушно-десантных войсках. Среди них оказались родные генерал-майора Терентия Парафило.

Он принимал участие в боях во время Советско-финляндской войны, а когда началась Великая Отечественная, снова пошел на фронт. Первые бои с немецкими войсками для будущего десантника начались под Таллином. Потом были Петергоф и оборона Колпина, откуда его отправили в Подмосковье для обучения мастерству десантника.

После Терентий Парафило возглавил седьмую дивизию, которую сформировали в Раменском в декабре 1942 года.

«В феврале 1943-го он уже воевал на реке Ловать, пытаясь ликвидировать Демянский выступ», — рассказал внук генерал-майора Валерий Касьянов.

Раменское по праву считается настоящим местом рождения Воздушно-десантных войск. Сформированная здесь Свирская дивизия прошла от Карелии до Эльбы, через Украину, Венгрию, Австрию и Чехословакию.

«Свирская дивизия во время Великой Отечественной войны на фронтах выиграла. Сегодня, участвуя в этом мероприятии, мы видим, как чтут память воины-десантники, как они относятся к победам своих дедов, отцов. Очень приятно, что большое количество детей участвует», — заявил глава городского округа Виктор Неволин.

В этом году почтить память военных парашютистов пришли более 500 человек.