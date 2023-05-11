Подмосковье 11 мая 2023, 16:47 Традиционная патриотическая акция «Лес Победы» пройдет в Подмосковье 13 мая

Читать 360tv в

Традиционная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет в Подмосковье 13 мая. Центральной площадкой в этом году станет территория Московского учебно-опытного лесничества рядом с селом Ельдигино в Пушкинском округе.

На территории высадят более 26 тысяч сеянцев сосны. Кроме того, для участников акции организуют полевую кухню, мастер-классы и концертную программу. Мероприятие начнется в 11:00.

Реклама

К акции присоединятся руководитель Рослесхоза Иван Советников, представители Совета Федерации ФС России, руководящий состав правительства Московской области и другие.

Всего в Подмосковье акция пройдет более чем на 600 площадках. На 16 лесных участках планируется высадить почти 95 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба, а на муниципальных — около 27 тысяч саженцев декоративных деревьев и кустарников.

К участию приглашают всех желающих. Активистам выдадут инвентарь и расскажут, как правильно сажать деревья. С перечнем площадок можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте Геопортала Подмосковья.

До центральной площадки акции можно добраться своим ходом на электричке от Ярославского вокзала до ж/д станции «Зеленоградская». Оттуда будут следовать бесплатные автобусы с 09:00 до 10:30.

Ранее сообщалось, что в День Победы губернатор Андрей Воробьев вместе с блокадницей Альвиной Борисовой возложили цветы к мемориалу под Истрой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».