Подмосковье 13 февраля 2023, 14:38 Традиционная «Фермерская гонка» прошла на лыжной трассе «Волкуша» в Лыткарине

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«Фермерская гонка» прошла на лыжной трассе «Волкуша» в Лыткарине. В традиционном забеге приняли участие около 200 человек из Москвы, Лыткарина, Химок, Люберец и других городов. Самым старшим участником соревнований стал 87-летний лыжник, а участницей — 76-летняя спортсменка.

Женщинам и мужчинам 70 лет и старше предложили преодолеть упрощенную дистанцию 7,5 километра. Лыжники от 18 до 69 лет бежали 10 километров.

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«Я здесь участвую очень давно, очень хорошая организация, меня все утраивает. Отлично подготовленная трасса, тренируюсь регулярно и выступаю в соревнованиях», — сказал мастер спорта по лыжам Виктор Лозбинев.

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По итогам забега были определены победители и призеры в 10 возрастных категориях. Представители старшего поколения из Лыткарина также отличились на гонке: третье место заняла Евгения Сирякова 1947 года рождения, еще одну бронзу взял Виктор Чуриков 1938 года рождения.

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