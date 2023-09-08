Подмосковье 08 сентября 2023, 20:11 «Традиция и некий ритуал». Депутат Госдумы Геннадий Панин проголосовал в Орехово-Зуеве Депутат Госдумы Геннадий Панин проголосовал в Орехово-Зуеве Никита Матвеенко

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В первый день голосования свой выбор сделал депутат Госдумы Геннадий Панин. Он пришел на избирательный участок в Орехово-Зуеве.

«Посещение избирательного участка для меня — некий ритуал, традиция, поэтому в этот раз, несмотря на возможность дистанционного голосования, голосую очно», — отметил Панин.

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Голосование продлится до 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

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