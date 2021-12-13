Традиции и блюда разных национальностей показали на фестивале культур в Балашихе

Фестиваль культур «Балашиха — большая семья» прошел в Подмосковье, показав традиции разных национальностей. Участники продемонстрировали народные костюмы, свои таланты и разнообразие угощений.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Во Дворце культуры «Балашиха» национальными блюдами угощали представители Армении, Грузии, Чувашии, России, Азербайджана.

На сцену вышли творческие коллективы. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Такой фестиваль уникален тем, что участвуют в нем все диаспоры, национальные автономии и объединения Балашихи Елена Жарова.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Каждый год появляются новые творческие коллективы. Но и этим программа большого фестиваля не ограничивается.

Например, состоялся круглый стол «Народы СССР на защите родины». Его посвятили 80-летию битвы за Москву.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

«В 2019-м формат круглого стола мы опробовали впервые. Все прошло успешно, и сейчас мы провели его вновь. За круглым столом собрались представители Армении, Азербайджана и Грузии», — рассказала Елена Жарова.

Она добавила, что к участию подключились гости из местного Совета депутатов и правительства Подмосковья.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Встреча прошла очень продуктивно. В таком многонациональном государстве, как Россия, очень важно жить в мире и согласии. Когда нации вместе, они непобедимы Елена Жарова.

А когда гости попробовали уникальные национальные блюда, им показали праздничный концерт. Порядка 20 коллективов выступили с песнями и танцами. Каждый из них презентовал свою культуру и обычаи.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Впервые фестиваль «Балашиха — большая семья» состоялся в День народного единства в 2017 году. Праздник объединил свыше 300 человек.