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    15 января 2021, 11:01

    Товары со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся в гипермаркетах крупной сети

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Прилавки магазинов сети «Глобус» дополнят товарами с логотипом «Сделано в Подмосковье». Это станет одной из мер поддержки областных производителей.
    Товары со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся в гипермаркетах крупной сети | Изображение 1

    Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, состоялись первые переговоры с представителями «Глобуса».

    Идут активная разработка концепции бренда „Сделано в Подмосковье“ и его продвижение на полках торговых сетей

    Сергей Воскресенский.

    Он отметил, что узнаваемый товарный знак — хороший способ поддержать производителей в отрасли сельского хозяйства. По словам Воскресенского, «Глобус» активно развивается в регионе, создавая новые рабочие места.

    «Есть серьезные планы по развитию новых магазинов в северо-западной части Подмосковья. Мы ценим надежных партнеров, готовы работать с ними и дальше», — добавил он.

    Представитель торговой сети «Глобус» Федор Шевырков отметил, что компания планирует активно сотрудничать с бизнесменами Московской области.