Товары со знаком «Сделано в Подмосковье» появятся в гипермаркетах крупной сети

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, состоялись первые переговоры с представителями «Глобуса».

Идут активная разработка концепции бренда „Сделано в Подмосковье“ и его продвижение на полках торговых сетей Сергей Воскресенский.

Он отметил, что узнаваемый товарный знак — хороший способ поддержать производителей в отрасли сельского хозяйства. По словам Воскресенского, «Глобус» активно развивается в регионе, создавая новые рабочие места.

«Есть серьезные планы по развитию новых магазинов в северо-западной части Подмосковья. Мы ценим надежных партнеров, готовы работать с ними и дальше», — добавил он.

Представитель торговой сети «Глобус» Федор Шевырков отметил, что компания планирует активно сотрудничать с бизнесменами Московской области.