Товаров для пикника в Подмосковье достаточно. Но лучше переждать неделю

Из-за хорошей погоды Подмосковье подготовилось не только к наплыву гостей, но и к ажиотажу на товары для пикника. Без шашлыков не останется никто, только сначала нужно переждать неделю самоизоляции.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что к наплыву посетителей готовы все торговые объекты региона, даже несмотря на повышенный спрос жителей на продовольственные товары. Он подчеркнул, что беспокоиться не о чем: продуктов питания хватит на всех. Чтобы не допустить дефицита отдельных групп товаров, торговые предприятия увеличили объемы заказов у поставщиков.

Разин напомнил, что все продуктовые магазины, сельскохозяйственные рынки и ярмарки, киоски и павильоны работают в штатном режиме. Это касается даже тех торговых предприятий, которые находятся внутри ТЦ.

В связи с открытием дачного сезона наибольший спрос зафиксирован на мясо. Наиболее популярное мясо для шашлыка среди покупателей — мясо птицы (курица) и мясо свинины. Кроме того, выросли продажи категории товаров «Для пикника», так как без шампуров, решеток для гриля, мангалов и прочей атрибутики для приготовления шашлыка и гриля на открытом огне не обойтись Андрей Разин.

Министр подчеркнул, что и с этими товарами в Подмосковье нет никаких проблем. Более того, многие торговые предприятия уже ввели в ассортимент категорию «Пикник».

«Однако мы призываем гостей и жителей Подмосковья не забывать про сложную эпидемиологическую обстановку и по возможности все необходимые товары заказывать удаленно», — заключил Андрей Разин