Подмосковье 17 января 2023, 17:50 Товарооборот Подмосковья и Белоруссии перешагнет отметку в 10 млрд долларов Воробьев: Подмосковье и Белоруссия расширят сферы сотрудничества в ближайшие три года РИА «Новости»

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Белоруссия остается одним из главных зарубежных партнеров Московской области: только в прошлом году подмосковные и белорусские компании заключили 55 экспортных контрактов на сумму в 15 миллионов долларов. Предприятия республики инвестируют в область, и регион заинтересован в дальнейшем развитии отношений, заявил губернатор Подмосковья на встрече с послом Белоруссии Дмитрием Крутым.

«Взаимоотношения между Россией и Белоруссией сейчас как никогда важны. И мы видим, что наши лидеры делают все, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет двух стран. У нас очень заметное экономическое сотрудничество. Белорусские предприятия инвестируют в Подмосковье, чему мы очень рады. Они имеют хороший спрос на свою продукцию», — отметил губернатор Московской области.

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Воробьев обратил внимание, что речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о сфере машиностроения. Глава Подмосковья отметил, что итогом встречи с послом станет подписание очередного трехлетнего плана мероприятий на 2023–2025 годы. Это соглашение расширяет сферы сотрудничества, распространяясь и на медицину, науку, патриотическое воспитание.

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«[Это важный шаг], чтобы мы и дальше имели возможность обмениваться всем самым полезным, чтобы и дальше работать на благо жителей наших стран», — подчеркнул губернатор.

Особый аспект работы

Дмитрий Крутой в ответ заметил, что Московская область является лидером среди всех регионов России по торгово-экономическим отношениям с нашей Белоруссией. По мнению дипломата, символичным стало то, что свой первый зарубежный визит в этом году он совершил именно в Подмосковье.

«Региональный аспект работы — он особый. Здесь самое живое общение. И работа в этом направлении продолжается. Спасибо, что поддерживаете. Фантастическая у вас программа развития Московской области. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения», — отметил Крутой.

Дипломат обратил внимание, что если четыре-пять лет назад товарооборот Московской области и Белоруссии составлял пять-шесть миллиардов долларов, то сейчас с учетом геополитических условий, переориентации потока белорусских товаров в РФ речь уже идет о показателе в 9,5 миллиарда долларов.

«То есть рост фактически в два раза. <…> По итогам 2023 года, наверное, мы цифру в 10 миллиардов преодолеем. Причем растет как белорусский экспорт, так и экспорт товаров Московской области в Белоруссию. Это дорога с взаимным движением», — подчеркнул посол.