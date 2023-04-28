Подмосковье 28 апреля 2023, 11:02 Товарищеский матч по хоккею среди детских команд прошел в Ногинске

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Детская хоккейная команда из Ногинска начала подготовку к новому сезону. Ребята провели товарищеский матч, приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Юные хоккеисты сыграли матч в новой спортивной форме. Это подарок от депутата Госдумы Амира Хамитова, так он замотивировал ребят на будущие победы.

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«Детям нравится заниматься, и их стремление, конечно, надо поддерживать. Пока у них есть желание, они должны заниматься спортом, и в последующем эту свою привязанность передавать уже своим детям», — сказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

Форму подарили всем четырем возрастным категориям, включая женскую команду. Хоккеисты оценили сине-белую расцветку и дизайн с надписью «Команда Богородского округа» и гербом муниципалитета.

Всего за три года хоккеисты Богородского округа добились хороших результатов на льду. Сегодня ребята занимают призовые места и забираются все выше по спортивной лестнице.

«Конечно, это заслуга тренеров, их самих, их родителей. Но без поддержки таких неравнодушных людей, как депутат Государственной Думы Амир Хамитов, я думаю, что эти победы не состоялись. <…> Поэтому я благодарен всем тем, кто помогает спорту», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

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