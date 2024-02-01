Подмосковье 01 февраля 2024, 18:27 Товарищеский матч по гандболу между Россией и Белоруссией пройдет в Подмосковье в марте Фото: ГК «Чеховские медведи»

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Сборная России по гандболу проведет товарищеский матч с представителями Белоруссии в Чехове. Игра состоится 17 марта на арене Дворца спорта «Олимпийский».

Первая игра матча пройдет в Казани 13 марта, вторая — в Москве 15 марта. Сборная России начнет готовиться к играм 11 марта. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области уточнили, что учебно-тренировочный сбор мужской команды пройдет в Новогорске. После этого спортсмены поедут в тур по городам проведения игр. Состав сборной сформируют в конце февраля.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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