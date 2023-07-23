Подмосковье 23 июля 2023, 12:16 Товарищеский матч между футбольными клубами «Амкал» и «Знамя труда» прошел в Орехово-Зуеве Ольга Сычёва

Читать 360tv в

Футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуева сыграл на домашнем стадионе товарищеский матч с медиафутбольным коллективом «Амкал». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Перед началом игры президент «Амкала» Герман «Эль Классико» Попков отметил, что сейчас команда готовится ко второму участию в Кубке России. Футболисты вышли на поле в полной готовности показать свои навыки.

Реклама

«Сегодня с капитанской повязкой выйдет Фил Воронин — стендапер с телеканала ТНТ, недавно „из аренды“ вернулись к нам киберспортсмен, чемпион России Степа Фанки и много других футболистов, которые играли в первой и второй лиге. „Знамя труда“ знаем и понимаем, что ребята здесь хорошие и сильные, но я своим сказал: „Если не выиграете, пойдете домой пешком“», — добавил Попков.

Сотни жителей Орехово-Зуева пришли на стадион поддержать любимую команду, болельщики «Амкала» также заняли позиции на трибунах. После окончания основного времени команды решили провести серию пенальти, где со счетом 3:1 сильнее оказались футболисты из Орехово-Зуева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».