Товарищеский матч между администрацией Егорьевска и детьми прошел в лагере «Ракета»

Финал первой смены в лагере «Ракета» в городском округе Егорьевск отметили товарищеским матчем по футболу. На поле встретились команды администрации муниципалитета и отдыхающих школьников, которых поддержали военнослужащие.

Главным призом встречи стал кубок «Дружбы». Градус борьбы оказался высоким и игроки смело шли в атаку.

«Главное здесь — это дети. Вы видите с каким удовольствием они играют, а тем более еще и забивают взрослым дядям.При чем здесь есть люди, которые всерьез занимались футболом, но эти детишки не уступают этим товарищам. Все получают огромное удовольствие», — заявил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В первую смену в «Ракете» отдохнули 80 детей, распределенная по четырем отрядам. Главной темой их отдыха стал « Мир народных ремесел». Три недели подряд ребята занимались творчеством, отдыхали, общались, танцевали и веселились.

Сами воспитанники рассказали, что больше всего им понравились походы в бассейн и дискотеки. А еще у лагеря «Ракета» есть собственная валюта — «малахиты». Дети их получали за победы в конкурсах, а в финальные дни смены потратили на сувениры в память о лагере.

Следующая смена в «Ракете» начнется 28 июня. Она пройдет под девизом ««Наследники Великого Петра». В августе в лагере ждут маленьких любителей спорта на смену под названием «Время первых».