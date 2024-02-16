Подмосковье 16 февраля 2024, 11:05 Товарищеский матч «Легенд хоккея» и бойцов СВО из Подмосковья завершился ничьей Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Профессиональные хоккеисты и участники СВО встретились на льду во время товарищеского матча. Игра завершилась со счетом 9:9.

Матч провели на арене Ледового дворца имени Ляпкина и приурочили ко Дню защитника Отечества. Зрителей и участников в формате видеообращения приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Сегодня проходит матч героев и легенд хоккея. Я хочу поприветствовать, поблагодарить наших легенд спорта, олимпийских чемпионов, которые уделяют много внимания развитию спорта и в нашей стране, и в Подмосковье», — подчеркнул он.

В состав «Команды героев» вошли военнослужащие ОДОН имени Дзержинского. Звездная команда выступала под руководством бессменного капитана Вячеслава Фетисова.

Товарищеский матч завершился ничьей. За игрой на трибунах ледовой арены наблюдали более 5,5 тысячи зрителей, в том числе дети из ДНР, проживающие в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

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