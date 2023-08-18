Подмосковье 18 августа 2023, 23:58 Торжество в честь Дня арбуза прошло в Котельниках Unsplash

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В Кузьминском лесопарке в Котельниках прошел праздник в честь Дня арбуза. Организаторы подготовили для гостей дегустацию плодов, тематические викторины и различные мастер-классы для детей.

«Август — то время, когда арбузы созревают и мы все с удовольствием едим. Это же самая большая вкусная ягода, мы этот праздник проводим второй раз. В прошлом году у нас был дебют, всем жителям очень понравилось. Мы решили, что в этом году мы обязательно его проведем», — рассказала глава отдела культуры и туризма округа Елена Литвинова.

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Также праздник посетили гости из Кипра, которые утверждают, что на острове часто проходят подобные мероприятия. По итогам торжества все посетители остались довольными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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