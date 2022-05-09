Торжественный военный парад прошел в Истре в честь 9 Мая

Торжественный военный парад провели в Истре второй раз подряд в День Победы. Им командовал председатель Совета ветеранов городского округа, генерал-лейтенант Владимир Чиковани.

Парад открыли курсанты Академии гражданской защиты, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Далее по площади Дружбы прошли курсанты Московского университета МВД РФ имени Владимира Кикотя, истринские юнармейцы, кадеты СОШ № 1002, военнослужащие гвардейского Тернопольского зенитного ракетного полка 4-й Кантемировской танковой дивизии и курсанты Московского высшего общевойскового командного Краснознаменного училища.

Парад в городе Истре в этом году стал более массовым и зрелищным — торжественным маршем в этот раз прошли более 400 человек, в 2021-м общее число участников было на 100 человек меньше.

В параде Победы приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.

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