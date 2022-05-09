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    09 мая 2022, 18:28

    Торжественный военный парад прошел в Истре в честь 9 Мая

    Анастасия Максимовских, Татьяна Петрова

    Торжественный военный парад провели в Истре второй раз подряд в День Победы. Им командовал председатель Совета ветеранов городского округа, генерал-лейтенант Владимир Чиковани.

    Торжественный военный парад прошел в Истре в честь 9 Мая | Изображение 1

    Парад открыли курсанты Академии гражданской защиты, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ. Далее по площади Дружбы прошли курсанты Московского университета МВД РФ имени Владимира Кикотя, истринские юнармейцы, кадеты СОШ № 1002, военнослужащие гвардейского Тернопольского зенитного ракетного полка 4-й Кантемировской танковой дивизии и курсанты Московского высшего общевойскового командного Краснознаменного училища.

    Торжественный военный парад прошел в Истре в честь 9 Мая | Изображение 2

    Парад в городе Истре в этом году стал более массовым и зрелищным — торжественным маршем в этот раз прошли более 400 человек, в 2021-м общее число участников было на 100 человек меньше.

    Торжественный военный парад прошел в Истре в честь 9 Мая | Изображение 3

    В параде Победы приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда.

    Торжественный военный парад прошел в Истре в честь 9 Мая | Изображение 4

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