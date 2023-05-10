Подмосковье 10 мая 2023, 16:15 Торжественный прием ветеранов ВОВ прошел в ДК «Химик» в Воскресенске

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Торжественный прием организовали для ветеранов ко Дню Победы в Воскресенске. Мероприятие прошло в доме культуры «Химик».

На праздник пригласили фронтовиков, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.

«Постарались сделать душевный праздник — собрать за общим столом, дать возможность пообщаться. <…> Благодарю за оказанное содействие всех причастных. Подарить праздничное настроение нашим ветеранам — наш святой долг!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ветеранам вручили памятные подарки и устроили для них праздничный концерт. На мероприятии выступили воскресенские коллективы, а воспитанники театральной студии «Юность» прочитали стихи о Дне Победы.

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