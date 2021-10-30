Торжественный прием провели для волонтеров Фрязина

Подмосковные волонтеры проявили себя настоящими героями во время первой волны пандемии в прошлом году. Они развозили лекарства и продукты, раздавали средства индивидуальной защиты. Прошедшим летом на улицах они раздавали жителям воду и помогали в проведении мероприятий.

Сами добровольцы говорят, что к ним до сих поступает много заявок от жителей округа, которые нуждаются в их помощи. В День волонтера Подмосковья с участниками движения добровольцев встретился с глава городского округа Дмитрий Воробьев.

Гостем встречи стал бизнесмен Андрей Ковалев. Он поделился своим опытом, которую оказывает предпринимателям

«Я бизнес-волонтер. Я провожу огромное количество мероприятий, круглых столов, форумов, лекций абсолютно бесплатно», — заявил предприниматель. В ответ добровольцы рассказали, как пандемия стала для них экзаменом, где проверялась их доброта, выдержка и взаимовыручка.

В ходе встречи глава округа Дмитрий Воробьёв поздравил ребят с Днем волонтера. «Ваша работа — это лакмусовая бумажка, отражение того душевного состояния общества. На сколько мы относимся к малоимущим семьям, как мы оказываем помощь ветеранам, людям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И развитие подобного движения, оно очень важно в обществе», — подчеркнул он.

Сегодня из-за действующих ограничений у подмосковных волонтеров снова много работы. Но оказывать помощь и дарить людям уверенность в завтрашнем дне они полностью готовы.