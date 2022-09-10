Активных жителей Химок наградили на торжественном приеме перед Днем города | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Активных жителей Химок наградили на торжественном приеме перед Днем города Глава Химок Волошин провел торжественный прием перед Днем города и вручил награды жителям

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Традиционный торжественный прием главы Химок Дмитрия Волошина прошел в пятницу вечером, накануне Дня города. Он наградил активных граждан городского округа, которые внесли вклад в развитие малой родины. Также Волошин выбрал почетного жителя Химок.

Мероприятие прошло в местном театре «Наш дом». Перед жителями Химок выступил народный артист России Дмитрий Маликов. Он поздравил зрителей с праздником и исполнил для них свои известные композиции.

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Сам Волошин также произнес речь. По его словам, все жители городского округа стали одной большой командой.

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«В преддверии дня нашего любимого округа мы награждаем лучших в своем деле химчан — врачей, педагогов, работников спорта, культуры, ЖКХ — всех сфер. Спасибо вам за бесценный и добросовестный труд на благо Химок», — сказал Волошин.

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Наши жители — наша гордость Дмитрий Волошин глава городского округа Химки.

В этом году звание почетного гражданина получил Александр Дряннов — коренной химчанин, который в НПО имени С. А. Лавочкина прошел путь от простого рабочего до руководителя. С 2001 года он является депутатом Совета депутатов городского округа Химки. С 2015 по 2021 год занимал должность председателя Совета депутатов.

Я родился в Химках и не представляю, что можно жить в каком-то другом городе Александр Дряннов почетный житель Химок.

«Эту награду я расцениваю как признание вклада старшего поколения химчан в развитие и процветание города, которым мы все гордимся», — отметил Александр Дряннов.

Также Волошин наградил 12 лучших представителей профессий. Среди них были тренер, рабочий, дворник, повар, водитель, председатель дома, сотрудник МЧС, полицейский, педагог, медицинский работник, волонтер и блогер.

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Награду вручили и победителям в трех специальных номинациях.

За вклад в культурное развитие Химок в номинации «Окно в мир искусства» победил Музейно-выставочный комплекс «Артишок», который работает в парке Толстого.

В номинации «Героизм — высшая степень гуманности» за оказание медицинской помощи военнослужащим награжден химкинский филиал военного госпиталя имени Бурденко.

В номинации «Уют нашего дома» победила Елена Хворостянова — генеральный директор одной из управляющих компаний.

Кроме того, за вклад в развитие Химок жителям вручили благодарственные письма депутата Госдумы, почетную грамоту и благодарственное письмо Московской областной думы, благодарность губернатора Московской области, почетные знаки «С благодарностью от главы» и знаки отличия «За заслуги перед городским округом Химки», почетный знак администрации городского округа «За вклад в развитие городского округа Химки» и «За труды и усердие».

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