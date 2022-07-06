Торжественный прием для выпускников-медалистов прошел в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминске выпускникам торжественно вручили аттестаты о среднем образовании с отличием, золотые медали и памятные подарки. В церемонии приняли участие глава городского округа Роман Шамнэ и председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

Среди получивших аттестат из рук главы — выпускник Наро-Фоминской СОШ № 3 Игорь Кузнецов. Он набрал 299 баллов по 3-м предметам по результатам ЕГЭ, недавно побывал на выпускном балу в Кремлевском дворце, но считает более важным и волнительным именно сегодняшний день.

«Сегодняшний день я ждал больше, чем выпускной, потому что только сегодня мне дали аттестат, так что все очень хорошо», — поделился золотой медалист, выпускник СОШ № 3 Игорь Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Проведение церемонии вручения медалей в летней ротонде Центрального парка — добрая традиция Наро-Фоминского городского округа.

«Чествуем, поздравляем лучших из лучших выпускников 22-го года, ребят-медалистов, которые подтвердили свои знания успешной сдачей экзаменов», — отметил глава Наро-Фоминского г. о. Роман Шамнэ.

Источник фото: телеканал «360»

Нынешний год стал для учащихся округа одним из самых удачных — по сравнению с 2021 золотых медалистов стало больше.

В заключение церемонии глава округа вручил приветственный адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева директору СОШ № 1 города Апрелевка Денису Борисову. Выпускники первой апрелевской традиционно среди лучших в округе — и по результатам ЕГЭ, и по числу выпускников-медалистов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев встретился с выпускниками подмосковных школ.