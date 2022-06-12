Торжественные мероприятия прошли в Подмосковье в День России

Политическая партия «Единая Россия» к Дню России провела торжественные патриотические акции во всех муниципалитетах Московской области.

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Региональное отделение партии вместе с «Молодой Гвардией» и сторонниками раздало жителям ленточки-триколоры, а также организовало культурную программу: спортивные соревнования «Вперед, Россия!», конкурс рисунков «Я рисую Россию», онлайн-фотофлешмоб «Россия в объективе», выложили российский флаг из бумажных ладоней в рамках «Мы Россия» и многое другое.

«День России — это патриотический праздник, ставший символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее народа великой страны», — сказал председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Молодогвардейцы написали письма в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. Активисты заявили, что в День России важно поддержать военнослужащих, защищающих право жителей Донбасса жить в мире со своими детьми.

Дмитровские партийцы на Советской площади города провели опрос, выяснив, знают ли жители историю Дня России, с чем у них ассоциируется праздник, чего бы они хотели пожелать своей стране и что ждет Россию через пять лет. В мероприятии приняла участие депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко.

Во время опроса партийцы встретили семью украинских беженцев, переехавших в Подмосковье.

«Россия дала нам мирное небо. Страна, которая нас приютила и дала шанс начать все заново», — рассказала беженка Лидия.

Художники Илья Чичикин и Александр Морсин в поселке Чкаловский городского округа Щелково создали граффити с вооружением военных разных эпох, изобразив Царь-пушку, легендарную «Катюшу» и стратегический ракетный комплекс «Сармат».

«Поддержал идею с большим удовольствием, она родилась у молодогвардейцев. В нашем округе уже есть несколько изображений авторства Чичикина и Морсина. Все получилось очень патриотично», — заявил глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Булгаков.

Депутаты «Единой России» в Химках провели экскурсию по троллейбусному парку и раздали жителям ленты-триколор.

Пушкинские единороссы организовали праздник для юных патриотов в детском саду «Золотая рыбка», дети вместе с воспитателями танцевали и пели, после чего вместе обошли садик с флагами и шарами.