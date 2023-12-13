Подмосковье 13 декабря 2023, 13:30 Торжественное вручение паспортов школьникам прошло в Истре в День Конституции пресс-служба администрации городского округа Истра

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Семь подростков получили первые паспорта на торжественной церемонии в администрации городского округа Истра. Вручила документы глава округа Татьяна Витушева.

Ребята получили паспорта, а вместе с этим экземпляр Конституции России, цветы и памятные подарки.

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«Получение паспорта дает широкие права, но вместе с этими правами накладывает и немалые обязанности. Сегодня ребята еще учатся в школе, получают знания и приобретают своей первый жизненный опыт, но завтра именно от их уже взрослых решений будет зависеть наше будущее — будущее Истринского края, Подмосковья и страны в целом», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра пресс-служба администрации городского округа Истра

Каждый из подростков дал обещание нести ответственность и гордое звание молодого гражданина России.

«Понимаю всю ответственность, которая на меня отныне возлагается. Это очень важный момент в моей жизни», — поделился Елисей Моторя.

Всего же с начала 2023 года 51 подросток в Истре получил паспорт на торжественной церемонии.

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