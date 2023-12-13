Подмосковье 13 декабря 2023, 17:09 Торжественное вручение паспортов 20 школьникам прошло в Одинцове в День Конституции пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 20 школьникам. Торжественная церемония прошла в администрации в День Конституции.

Ребят поздравили с получение паспорта и вручили подарочное издание Конституции Российской Федерации.

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«Любите, цените свою страну, дорожите ей, изучайте ее законы, традиции, историю и культуру. Нам с вами повезло родиться в России, мы стали наследниками колоссального богатства, которое накопили за долгие столетия наши предки»», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт для приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».

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