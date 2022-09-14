Торжественное открытие выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo состоялось в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 00:03 Поделиться Telegram

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Viber Торжественное открытие выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo состоялось в Подмосковье Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский принял участие в открытии EcwaExpo и WasteEcoExpo

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В Подмосковье 13 сентября прошло торжественное открытие выставки EcwaExpo и WasteEcoExpo. В нем принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Мероприятие состоялось в МВЦ «Крокус Экспо». Велиховский приехал на торжественную церемонию открытия ежегодных флагманских выставок оборудования и технологий в сфере водоснабжения и водоотведения, а также обращения с отходами для ЖКХ и промышленных предприятий России.

«Я очень рад приветствовать всех на территории Московской области, где проходит важный форум на такие животрепещущие темы, как вода и отрасль переработки отходов, которые являются системообразующими для жилищно-коммунального хозяйства», — сказал министр.

Глава подмосковного ведомства отметил, что на этой площадке имеется возможность обменяться мнениями и ознакомиться с новыми технологиями.

«В настоящее время мы вместе здесь решаем такие важные задачи, как создание целой отрасли переработки отходов», — напомнил Велиховский.

Московская область и Москва, обратил он внимание, являются в ней лидерами. Министр также упомянул программу «Чистая вода», идущую уже седьмой год на территории Подмосковья.

«Тех успехов, которые мы достигли благодаря совместной, слаженной работе всех участников этого рынка, мы не смогли бы добиться без федеральной поддержки, поэтому большое спасибо коллегам из Минстроя Российской Федерации, из всех ведомств, с которыми мы решаем эти вопросы», — отметил министр ЖКХ Московской области.

На выставках EcwaExpo и WasteEcoExpo представят отечественные технологии для развития и поддержания инфраструктуры управления водными ресурсами и отходами на предприятиях и в сфере ЖКХ, и для реализации нацпроекта «Экология».

В демонстрируемых на выставках продуктах и услугах четко прослеживается курс на импортозамещение и необходимость вводить в эксплуатацию новые решения для поддержания экономики и товарного предложения.

«Сегодня мы открыли два форума. Один посвящен очистке сточных вод, „Чистой воде“, а второй — системе переработки отходов, всему, что связано с переработкой как ТКО, так и любых других отходов. Собственные российские технологии и вопросы, связанные с импортозамещением, как мы видим, нашли отражение на сегодняшнем форуме», — заметил Велиховский.

Значимо присутствие регионов со своими производственными коллективами и базами, которые показывают, как система импортозамещения начинает работать в России, добавил он.

Сегодня российский производитель делает все, чтобы «мы имели самые лучшие отечественные технологии, использовали их на таких важных направлениях жилищно-коммунального хозяйства, как очистка воды и переработка отходов».

Свыше 200 участников из России, Китая и других стран покажут свои разработки и продукцию для быстрого и оптимального замещения западных компаний, которые ушли с российского рынка.

Москва, Московская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, и Ростовская области, Республика Татарстан представят новых производителей оборудования и услуг.

«Самое главное, что реализуется здесь на форуме для Московской области — это возможность посмотреть на те новейшие технологии, которые мы в дальнейшем будем рекомендовать к использованию при выполнении наших государственных контрактов в Подмосковье», — отметил Велиховский.

EcwaExpo и WasteEcoExpo пройдут с 13 по 15 сентября в павильоне № 2 в подмосковном МВЦ «Крокус Экспо».

Обо всех новостях Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области можно узнать на сайте и в Telegram-канале.

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