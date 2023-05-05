Подмосковье 05 мая 2023, 23:47 Торжественное открытие «Парты Героя» состоялось в Реутове

Читать 360tv в

В школе № 1 4 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию «Парты Героя». За партой будут обучаться отличники, победители городских, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад. Открытие парты прошло в честь Героя Советского союза, летчика-истребителя Василия Барсукова. Он является выпускником первой каменной школы-семилетки в Реутове, сейчас МБОУ СОШ № 1.

На торжественном мероприятии присутствовали глава Реутова Станислав Каторов, замглавы Ольга Репина, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, участник боевых действий в Афганистане и председатель совета ветеранов городского округа Валерий Нечай, а также школьники и молодогвардейцы.

Реклама

«Наш общий долг — сохранять память о подвигах, проявленных в ходе Великой Отечественной войны, помнить о мужестве героев и их любви к своей Родине», — сообщил Станислав Каторов.

Барсуков за время войны совершил 44 воздушных боя, в которых 20 самолетов сбил лично и два — в группах. За проявленное мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР 19 апреля 1945 года ему было присвоили звание Героя Советского Союза.

«Парта Героя» — это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и являющимся героем нашего времени.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».