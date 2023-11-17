Подмосковье 17 ноября 2023, 12:46 Памятник Василию Татищеву откроют в деревне Болдино 21 ноября Фото: Сергей Хакимов

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Торжественное открытие памятника выдающемуся историку Василию Татищеву в деревне Болдино состоится 21 ноября в 12:00. В Солнечногорском округе находится историческая усадьба, где государственный деятель провел последние годы жизни.

В деревне Болдино историк работал над своими крупнейшими трудами: «История Российская» и «Собрание законов древних русских».

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Памятник Татищеву установило Российское военно-историческое общество. Рядом с памятником построили уличную библиотеку, в которой можно находиться при любой погоде.

Церемонию открытия посетят помощник президента России Владимир Мединский, губернатор Андрей Воробьев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

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