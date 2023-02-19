Подмосковье 19 февраля 2023, 05:50 Торжественное открытие отделения проекта для женщин-предпринимателей «Нежный бизнес» состоялось в Сергиевом Посаде Автор фото: Дарья Леонова

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Торжественное открытие отделения Всероссийского проекта для женщин-предпринимателей «Нежный бизнес» состоялось в Сергиевом Посаде. Отделение активно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой Сергиево-Посадского городского округа и Единым центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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«Нежный бизнес» — это крупнейшее в России сообщество, которое объединяет женщин-предпринимателей, отметила президент Союза «Содействие женскому предпринимательству», руководитель Всероссийского проекта «Нежный бизнес» Наталья Муравьева.

В России представлено свыше 80 отделений проекта. Его главной целью и миссией Муравьева назвала гармоничное развитие женщины-предпринимателя: финансово-стабильной, успешно реализованной в культурной и социальной сферах жизни.

Автор фото: Дарья Леонова

«В рамках проекта оказывается всесторонняя поддержка представительниц», — отметила Муравьева. Она выделила пять главных проблем, с которыми при запуске своего бизнес-проекта сталкиваются женщины.

Первое место среди них занимает страх решиться на первый шаг в предпринимательстве. Несмотря на то, что в России представлено много организаций, которые оказывают поддержку предпринимательству, первые шаги в бизнесе для многих женщин — это путь в неизвестность, отметила Муравьева.

«Непонятно с чего начать, куда обратиться, какие документы нужны, какие меры поддержки можно получить. Когда приходят к нам, мы не только даем информацию, но и предлагаем конкретные практические действия по запуску бизнеса», — сказала она.

Среди других главных вопросов, которые стоят перед женщинами, желающими открыть свое дело, также есть выбор ниши, определение аудитории и поиск рынков сбыта, эффективное продвижение своего дела и налаживание сотрудничества с поставщиками.

Автор фото: Дарья Леонова

«Наше отделение в Сергиево-Посадском городском округе существует уже год. Сегодня мы провели торжественную церемонию открытия отделения. Заявили о себе», — сказала руководитель Сергиево-Посадского отделения проекта «Мой бизнес» Ольга Влодзяновская.

Она добавила, что встречи участниц сообщества проходят каждую неделю. На мероприятия приглашаются «мастодонты предпринимательства». Они делятся с присутствующими своим опытом.

«Мы активно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой Сергиево-Посадского округа и Единым центром поддержки предпринимательства „Мой бизнес“. Наверное, наша самая глобальная задача — это дать женщине уверенность и в своих силах, и в том, что за ее спиной стоит большая команда, которая готова ее поддержать», — отметила Влодзяновская.

Открытие отделения состоялось в рамках деятельности Союза «Содействие женскому предпринимательству» при поддержке Торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского городского округа и местного отделения Единого центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».