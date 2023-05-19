Подмосковье 19 мая 2023, 13:12 Торжественное открытие экологического фестиваля Мособлдумы прошло в Щелкове

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Торжественное открытие фестиваля Мособлдумы «ЭкоИдея» прошло на территории усадьбы Гребнево в Щелкове. В мероприятии приняли участие молодежные делегации Подмосковья, представители экологических организаций, депутаты Госдумы и члены правительства Московской области.

«Такие мероприятия, как наше, позволяют объединить всех ребят, любящих природу и принимающих участие в ее сохранении, помогают воспитывать экологически грамотное и ответственное поколение молодежи. В Московской области проводится большая работа с целью сохранения и приумножения природных богатств», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Также поприветствовать гостей вышел вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин и владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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