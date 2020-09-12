Торжественное мероприятие на День города провели в ДК «Балашиха»

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 190-летия города, прошло во Дворце культуры «Балашиха». В праздновании приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, глава округа Сергей Юров, депутат Госдумы Максим Сураев и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Я всех поздравляю сегодня с юбилеем, со 190-летием Балашихи. За эти годы Балашиха прошла большой путь и сейчас мы здесь на празднике. Это очень большой, очень красивый город. Здесь такая сплоченная команда. Вашим трудом, вашим сердцем так преобразовался город. Это все благодаря вам. Всем вам, здесь сидящим, живущим в Балашихе. А мы, как помогали, так и будем помогать вашему чудесному городу», — сказала Наталья Виртуозова.

Она вручила памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“» заместителю главы администрации Балашихи Лилии Татевосян и председателю Общественной палаты города Елене Жаровой за работу в период борьбы с распространением коронавируса.

«Я от все души хочу вас поприветствовать и поздравить с юбилеем нашего города, нашей Балашихи. <…> Сегодня это один из самых больших муниципалитетов в нашей стране. <…> За последние пять лет открылось 15 новых школ, 30 детских садов, восемь поликлиник, три спортивных объекта, появляются парки. Много еще предстоит сделать. Хочу сказать спасибо нашей команде. Отдельные слова благодарности нашему губернатору, за его пристальное внимание и поддержку. С праздником, Балашиха», — поздравил Сергей Юров.

Он наградил жителей города памятными медалями «190 лет Городскому округу Балашиха» и рассказал о планах по развития муниципалитета, строительстве новых социальных объектов, благоустройстве территорий.

«Балашиха значительно возросла. На сегодняшний день город является действительно лидером, занимает ведущие места по всем ключевым направлениям, и это заслуга всех, кто находится в этом зале, руководителей больших, малых, средних предприятий, социальных работников, работников администрации, тех, кто трудится на предприятиях, и неравнодушных жителей города. Все это наша общая заслуга и любовь к городу», — сказал Игорь Брынцалов.

Он вручил жителям Балашихи награды Московской областной Думы.

«Я вижу кардинальные, положительные изменения, которые происходят в Балашихе последние пять-восемь лет, и при этом задан очень хороший темп этих изменений. Я не ошибусь если скажу, что по количеству открываемых объектов, это и медицинские, и социальные, и образовательные, и спортивные объекты, и парки, Балашиха — это лидер в Подмосковье», — рассказал Максим Сураев.

Он вручил благодарственные письма Депутата государственной Думы Российской Федерации сотрудникам администрации города.

Также в рамках торжественного мероприятия прошла презентация книги об истории Балашихи. Была организована выставка с кадрами из фотоальбома и встреча с его авторами. На сцене Дворца культуры выступил оркестр Губернаторского театра.