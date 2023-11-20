Подмосковье 20 ноября 2023, 14:56 Торжественное мероприятие ко Дню ветеранов войск правопорядка состоялось в Реутове Росгвардия. Московская область

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов войск правопорядка, состоялось в подмосковном Реутове. Участники возложили цветы к мемориалу Славы и выразили признательность ветеранам за их службу.

Мероприятие стартовало в Реутове на аллее у городского мемориала Славы. Вместе с действующими сотрудниками ветеранский актив, возглавляемый председателем ветеранской организации войск правопорядка Подмосковья полковником милиции в отставке Иваном Панковым, почтил память погибших коллег минутой молчания. Кроме того, они возложили цветы к мемориальной плите с именами братьев Фоминых, которые погибли при исполнении служебного долга.

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Говоря о ветеранах, полковник милиции в отставке Иван Панков подчеркнул, что их история и подвиги должны оставаться в памяти потомков. В своей речи он также выразил признательность ветеранам за службу и верность делу.

Открывая торжественную часть мероприятия, генерал-майор полиции Василий Сонин обратился к ветеранам, отметив их мужество и преданность. Он поблагодарил ветеранов за ценный опыт и знания, которыми они делятся с нынешним поколением сотрудников, а также выразил признательность за вклад в безопасность и процветание страны.

Также поздравления в адрес присутствующих высказал председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка полковник милиции в отставке Иван Панков. Он отметил важность наставничества и подчеркнул значимость работы ветеранской организации.

В заключение мероприятия состоялось награждение почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами.

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