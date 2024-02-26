Подмосковье 26 февраля 2024, 17:11 Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в администрации Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи Сергей Юров вручили первые паспорта 17 школьникам округа. Торжественная церемония прошла в администрации муниципалитета.

Паспорта школьникам вручили в рамках акции «Мы — граждане России!». После получения документов ребята произнесли клятвы для посвящения в юные граждане страны. В конце всем участникам торжественной церемонии передали подарки.

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«Сегодня уже по традиции мы вручаем паспорта ребятам, которым исполнилось 14 лет. Паспорт гражданина Российской Федерации — это первый ваш шаг во взрослой жизни. В этот день хочется пожелать самое главное — любить свою страну, любить свой регион, любить свой город. Потому что главное, что мы должны и можем дать нашей стране, конечно, это любовь к ней, это верность своей родине», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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