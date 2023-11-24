Подмосковье 24 ноября 2023, 09:25 Торжественная церемония вручения первых паспортов подросткам прошла в Красногорске Телеканал «360»

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Девять подростков получили первые паспорта на торжественной церемонии в культурном центре «Купина имени Любови Жук» в Красногорске. Вручил документы ребятам глава округа Дмитрий Волков.

Такие мероприятия регулярно проводят в Красногорске в рамках акции «Я — гражданин России».

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«Все это объединение как раз связанно с верой в Бога, с верой в близких, с верой родителей в вас как в будущее, с верой власти. <…> В любом случае вы лучше нас, я в это верю, и мы все верим», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Каждый из подростков по традиции дал обещание нести ответственность и гордое звание молодого гражданина России. После торжественной части гостям провели экскурсию по «Музею гуслей», а местный ансамбль исполнил несколько композиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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