Торжественная акция «Вахта Памяти» прошла в деревне городского округа Истра

Поисковые отряды Московской области закрывают сезон. В деревне Падиково городского округа Истра прошла торжественная акция «Вахта Памяти».

Круглый год поисковые отряды Московской области делают всё, чтобы вернуть покой в семьи пропавших без вести в годы войны. Узнать судьбу солдат, погибших много лет назад — задача сложная, но необходимая.

Источник фото: телеканал «360»

По случаю закрытия сезона на торжественную акцию собрались представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, молодежных объединений со всей Московской области и городов России.

Источник фото: телеканал «360»

«На данный момент насчитывается около 2500 поисковиков в Подмосковье. Это на 500 человек больше, чем в предыдущие сезоны, то есть это набирает популярность. Это очень ответственная работа, это очень важная работа», — подчеркнула и. о. министра правительства МО по социальным коммуникациям Елена Красная.

Источник фото: телеканал «360»

Но главная благодарность — от людей, узнавших судьбы родных. Почти 70 лет Иван Марков ничего не знал о судьбе своего дяди. Несколько лет назад благодаря поисковикам он выяснил, что артиллерист погиб в 43-м году от осколка, попавшего в голову.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня Иван с трепетом держит в руках сохранившиеся вещи героического родственника.

«Я приехал получить личные вещи своего дядюшки, которого нашли поисковики. Это великое, конечно, событие. Большое им спасибо, даже слов нет, честно сказать», — поделился Иван Марков.

Источник фото: телеканал «360»

После торжественной части для родственников погибших организовали круглый стол с приглашенными гостями.