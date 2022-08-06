Гости фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» съели полтора 200-килограммовых торта за 2 дня

Два 200-килограммовых торта привезли из Нижнего Новгорода на фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» под Истрой. Посетители мероприятия к концу второго дня съели около 300 килограммов десерта.

В его состав вошли сгущенное молоко, сметана, сливочное масло, четыре вида орехов, печеные и вафельные коржи. Торт назвали «Суворов» — как ответ на всем известный «Наполеон».

Корреспондент «360» Кирилл Кривашея рассказал, что тоже попробовал десерт — и он оказался очень вкусным, но сладким. Поэтому лучше запивать его чаем без сахара, посоветовал журналист.

Также на фестивале организована дегустация сыров. Гости могут купить продукцию фермеров, но для начала им предлагают ее попробовать.

Организатор мероприятия Олег Сирота рассказал, что в этом году на фестивале представлено 960 видов различных сыров. В первый день площадку посетили 40 тысяч человек, которые успели скупить треть от 20 тонн вина и другой продукции. Завершится «Сыр! Пир! Мир!» в воскресенье.