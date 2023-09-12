Подмосковье 12 сентября 2023, 21:14 Торт весом 85 килограммов испекли на 85-летие Ивантеевки

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Огромный торт весом 85 килограммов подарили жителям Ивантеевки на День города. Праздновали одновременно на четырех площадках.

Свечи и герб города на торте. Его вес символичный — 85 килограммов. Именно столько лет исполнилось Ивантеевке. День города отгремел здесь в прошлую субботу.

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Работала ярмарка, для детей организовали театрализованную программу, прошли спортивные соревнования. На Первомайской площади состоялось торжественное открытие праздника. По традиции глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов наградил горожан, которые трудятся в самых разных сферах.

«Ивантеевка имеет хорошую, добрую, славную историю. И сегодня хочется сказать слова благодарности нашим жителям, которые сформировали эту историю, которые создавали этот город и которые живут здесь», — сказал глава.

В городе многое сделано. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благоустраиваются парки и скверы, капитально отремонтирована центральная городская больница и детская поликлиника. Большое внимание уделяется развитию образования.

«Работа проделана, я считаю, на отлично. Потому что работает команда профессионалов. Округ входит во все программы: федеральные, региональные. Но одно дело войти, а другое — реализовать. И здесь действительно команда, которая может это выполнить», — отметил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Праздничный день завершился концертом. Первым на сцену вышел заслуженный артист России Игорь Саруханов. Ему подпевали все без исключения зрители. Затем выступали группа «Моя Мишель» и кавер-группа «Стерео Драйв». Весело и шумно день рождения Ивантеевки отмечали 15 тысяч человек.

Завершил праздничное мероприятие салют. 85 залпов за каждый год жизни города озарили небо над Ивантеевкой.