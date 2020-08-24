«Торнадо-С», охотники за дронами и замена пистолету Макарова. Форум «АРМИЯ» начал основную работу

До этого лета российская разработка была засекречена. Впервые ее показали на июньском Параде Победы. Зарубежные делегации активно интересуются новинкой. Даже в выставочном зале среди сотен разработок она — главный экспонат.

Боеприпас по массе и габаритам похож на «Смерч», который считался лучшей системой реактивной артиллерии в мире. Отличия — в начинке.

«Те новшества, которые применены в разработке, позволяют наносить точечный удар по целям на расстоянии до 120 километров», — рассказал генеральный директор АО «НПО „СПЛАВ“ имени А. Н. Ганичева» Александр Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

В подмосковной Кубинке представлены тысячи военных разработок. Есть такая, которая может останавливать непрошеные дроны. Новинка успешно показала себя на испытаниях в Сирии.

«Комплексы обнаруживают беспилотные аппараты, если они летят активно, по радиоизлучению. По радиолокации, если они летят в режиме радиомолчания, и оптикой доразведуем все. Дальше мы принимаем решение: будем оказывать заградительные помехи, прицельные помехи или давать цели-указания на их поражение», — объяснил сотрудник департамента концерна «Автоматика» Борис Черноярский.

Источник фото: телеканал «360»

Всего на форуме — более 28 тысяч экспонатов. И не только для оборонной отрасли.

«Целая линейка пистолетов Лебедева. Пистолет Макарова, разработанный в 48-м году, это как раз то оружие, которое пистолет Лебедева сможет заменить. В первую очередь, для полиции, для гражданских — в травматическом варианте», — объяснил руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству ГК «Калашников» Владимир Онокой.

Кстати, для гражданских в Калашникове создали кое-что поинтереснее, а именно — первый электромотоцикл. Его выпустили в лимитированной версии, всего 49 штук.

Также на форуме представлена тема экологии, сразу десятками разных разработок. Например, система экомонтироинга озера Байкал от разработчиков «Безопасного города». Информация передается через поплавки, которые начинены автоматикой.

«Здесь на экране приведен список всех параметров, которые сегодня этот буй передает. Мы можем в этой системе следить за ситуациями, которые уже произошли и прогнозировать ситуации, которые могут произойти», — объяснил генеральный директор Национального центра информатизации Константин Солодухин.

В форуме участвуют около полутора тысяч организаций и предприятий. Первые дни «АРМИЯ-2020» работает для официальных делегаций, с четверга — откроется для всех желающих.