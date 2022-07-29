Торговый центр в Можайске получил дополнительные возможности электроснабжения

Компания «Россети Московский регион» выдала 85 кВт дополнительной мощности торговому центру в Можайске. Комплекс на улице Воинов–Интернационалистов получил мощности в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Центр активно развивает свои торговые площади, поэтому объекту был необходим комплекс оборудования, который обеспечит фактическую выдачу заявленной мощности. Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Макарово».

С начала 2022 года на территории Можайского городского округа специалисты компании подключили к сетям пять объектов малого и среднего предпринимательства.

«В рамках программы поддержки МСП мы значительно сократили сроки оформления технологического присоединения — 78 дней, вместо 218 (в 2013 году). Это стало возможно после сокращения этапов техприсоединения — с пяти в 2013 году до двух. 90% всех заявок от представителей МСП поступает онлайн», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Компания «Россети Московский регион» предоставляет возможность своим клиентам пройти процедуру техприсоединения онлайн. Достаточно зарегистрироваться в Личном кабинете и приложить к заявке копии необходимых документов.