Торговый центр в Клину проверили на соблюдение масочного режима

Соблюдение масочного режима проверили в торговом центре в Клину. Во время рейда не выявили ни одного нарушения.

За отсутствие средств защиты в общественных местах штрафуют. Очередную проверку соблюдения всех санитарных требований провели в торговом центре в Клину.

Проверить соблюдение масочного режима среди жителей и работников сферы услуг вместе с Роспотребнадзором решила и глава Клина Алена Сокольская.

«Сейчас важно соблюдать меры собственной безопасности, которые предполагают ношение масок, ношение перчаток хотя бы в местах большого скопления людей. Почему в перчатках в магазине? Кто-то берет продукцию руками, взял своими руками, не понравилось, поставил, если ты в перчатках, ты защищен», — отметила Алена Сокольская, глава городского округа Клин.

По словам главы округа, жители Клина стали более сознательными. Если раньше в автобусе на пять человек в масках было столько же без них, то сегодня лишь один из 10 проявит безответственность. А в торговых центрах и вовсе не нашлось нарушителей.