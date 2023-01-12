Подмосковье 12 января 2023, 14:34 Торговый центр с офисами появится вместо недостроя в подмосковной деревне Жуковка

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Архитектурный проект торгово-делового центра с двухуровневым подземным паркингом, который планируется к реконструкции в Одинцовском округе, утвердили в Подмосковье. Комплекс появится на месте недостроя.

«Московская область активно освобождается от объектов незавершенного строительства путем не только сноса, но и достраивания таких зданий. Хороший пример - это торговый центр в деревне Жуковка», — рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

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Общая площадь здания составит более восьми тысяч квадратных метров. Здесь будут торговые площади, террасы, офисы и подземный паркинг на 55 мест. Строительство планируется завершить в 2023 году.

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При проектировке здания были применены интересные архитектурные решения. Здание выполнят в форме трапеции, а второй и третий этажи создадут нависающий силуэт. Внутреннее пространство сформируется вокруг двух атриумов, расположенных в центральной зоне.

«Авторы применили выразительный прием, позволяющий органично вписать здание в окружающую среду — сплошное остекление фасада перечеркивают вертикальные и наклонные ламели. Отражения в зеркальной поверхности стекла усиливают эффект и здание словно растворяется в пространстве», — говорит главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Вопрос с недостроями должен стоять на контроле в каждом городском округе Подмосковья — об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что проблему подобных объектов нужно решать так, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

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