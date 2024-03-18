Подмосковье 18 марта 2024, 16:30 Торговый центр построят на Инициативной улице в Люберцах в 2025 году Мособлархитектура

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Мособлархитектура одобрила облик торгового центра на улице Инициативной в Люберцах. Строительство планируется начать во втором квартале 2024 года и завершить в третьем квартале 2025 года.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, здание представляет собой параллелепипед со скошенными торцевыми плоскостями и нависающим объемом второго этажа.

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«Общая площадь объекта составляет 4900 квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 54 новых рабочих места», — рассказал Гордиенко.

На первом этаже торгового центра разместятся супермаркет, аптека и кафе, а на втором — физкультурно-оздоровительный комплекс, а также различные сервисы бытовых услуг. Здание будет выдержано в лаконичной современной эстетике.

Фасад отделают алюминиевыми панелями жемчужного и графитового цветов и стеклом, а также установят ночную подсветку.

На прилегающей к торговому центру территории проложат велосипедные дорожки, высадят газон и организуют парковку на 60 автомобилей.

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