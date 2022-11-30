30 ноября 2022, 16:42
Торговый центр на Луцинском шоссе в Звенигороде достроили
Здание торгового центра на Луцинском шоссе в Звенигороде достроили спустя 10 лет. Теперь в нем находятся свободные помещения для аренды, рассказали в Мособлархитектуре.
Здание начали строить в 2012 году, однако в 2017-м работы приостановили. Спустя два года его включили в перечень объектов незавершенного строительства, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. Площадь здания составила около 7200 квадратных метров.
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«Объект располагается в южной части Звенигорода, несколько лет недострой портил облик города. В результате совместной работы профильных ведомств, администрации Одинцовского городского округа и застройщика в этом году было завершено строительство нежилого сооружения», — рассказал он.
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Всего на территории Одинцова 774 долгостроя, из которых 324 — самовольные. Снесли, достроили или привели в порядок уже 621 объект, это 80% от их общего числа. Эта работу продолжат.
Жители Подмосковья смогут поделиться идеями о том, что можно построить на месте аварийных зданий и недостроев на портале «Добродел». Предложения будут принимать до конца февраля.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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