Подмосковье 30 ноября 2022, 16:42 Торговый центр на Луцинском шоссе в Звенигороде достроили

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Здание торгового центра на Луцинском шоссе в Звенигороде достроили спустя 10 лет. Теперь в нем находятся свободные помещения для аренды, рассказали в Мособлархитектуре.

Здание начали строить в 2012 году, однако в 2017-м работы приостановили. Спустя два года его включили в перечень объектов незавершенного строительства, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. Площадь здания составила около 7200 квадратных метров.

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«Объект располагается в южной части Звенигорода, несколько лет недострой портил облик города. В результате совместной работы профильных ведомств, администрации Одинцовского городского округа и застройщика в этом году было завершено строительство нежилого сооружения», — рассказал он.

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Всего на территории Одинцова 774 долгостроя, из которых 324 — самовольные. Снесли, достроили или привели в порядок уже 621 объект, это 80% от их общего числа. Эта работу продолжат.

Жители Подмосковья смогут поделиться идеями о том, что можно построить на месте аварийных зданий и недостроев на портале «Добродел». Предложения будут принимать до конца февраля.

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