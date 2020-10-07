Торговый центр на 4 тысячи «квадратов» достроили в Балашихе

Ранее это здание было признано объектом самовольного строительства, поскольку возводилось без разрешительной документации. В 2020 году застройщик получил разрешение и продолжил работы.

«В настоящее время строительство завершено, с него снят статус объекта самовольного строительства. Общая площадь нового торгового центра составляет порядка 4160 квадратных метров, здание 4-этажное с одним подземным этажом», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На первом этаже торгового центра расположен супермаркет «ДА», второй этаж занимает магазин цифровой и бытовой техники «DNS», на третьем этаже свободные торговые площади под аренду.

Здание было построено по индивидуальному проекту. На прилегающей территории было проведено благоустройство и обустроены парковочные места.

Всего на территории городского округа Балашиха было выявлено 161 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 62 объекта.