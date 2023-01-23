Подмосковье 23 января 2023, 13:47 Торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией вырос почти на 30% за год

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Внешний торговый оборот между Московской областью и Белоруссией составил более миллиарда долларов в 2022 году, что на 26% больше предыдущего отчетного периода. Губернатор Андрей Воробьев выступил с предложением рассмотреть создание мультипромышленного хаба.

«Подмосковная продукция востребована и в странах СНГ, о чем говорит ежегодный рост объемов экспорта. Только в Белоруссию в 2022 году было поставлено более 260 тысяч тонн продукции», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Объем экспорта в Союзное государство превысил 400 миллионов долларов. Это почти на 50% больше по сравнению с 2021-м.

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Чаще всего в Белоруссию вывозились мясная продукция, плодоовощные консервы, напитки, кондитерские изделия, корма для животных, рыба и морепродукты.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил белорусским компаниям 66 индустриальных парков для размещения бизнеса и пять особых экономических зон с выгодным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для сопровождения проекта.